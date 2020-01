Balduina: Fd'I, a piazza Mazzaresi e via Seneca perdita acqua e voragini, serve intervento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Flashmob di Fratelli d'Italia Balduina per chiedere a Comune di Roma e Municipio XIV di intervenire rapidamente su piazza Mazzaresi e via Seneca, dove la scorsa settimana si è rotta una tubatura, "è stato fatto un intervento, ma continua a zampillare l'acqua dal terreno, come se nulla fosse, e vi sono perdite anche nel sottosuolo del centro anziani", dichiarano, in una nota congiunta, gli esponenti di Fd'I, Lavinia Mennuni, consigliere di Roma Capitale, Federico Guidi coordinatore Fd'I del Municipio XIV, Elisabetta Vinci, responsabile Fd'I Balduina. "Da tempo chiediamo ad Acea di monitorare con attenzione la vetusta rete idrica e fognaria del nostro quartiere - spiegano gli esponenti Fd'I - a causa delle numerose voragini che si aprano ciclicamente. In questi casi il monitoraggio è essenziale per prevenire voragini e disagi per i cittadini. Ma chiediamo da tempo soprattutto di intervenire su piazza Mazzaresi. Il cui sottosuolo è in parte vuoto per una voragine apertasi in seguito, alla probabile rottura della rete fognaria, (anche se dopo la perdita di via Seneca è molto probabile che il problema interessi tutta la rete idraulica, e non un condominio)". (segue) (Com)