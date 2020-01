Balduina: Fd'I, a piazza Mazzaresi e via Seneca perdita acqua e voragini, serve intervento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da più un anno e mezzo Comune, Acea e Municipio XIV - aggiungono gli esponenti di Fratelli d'Italia - si rimpallano le responsabilità di chi debba intervenire. Il Municipio si era offerto di fare da arbitro tra Acea e condominio per accertare se la voragine fosse dovuta dalla rottura della fogna pubblica o privata e nulla, naturalmente, è successo da un anno. Metà piazza rimane chiusa e transennata, con la perdita di posti auto, e il pericolo che prima o poi venga giù tutto. E con alcuni automobilisti che incautamente parcheggiano sopra l'area transennata. Ora basta, chiediamo all'Amministrazione comunale di intervenire. Dopo i ripetuti solleciti, abbiamo presentato tramite Lavinia Mennuni ed Elisabetta Vinci una interrogazione urgente al sindaco per svegliare lor signori e per risolvere questa situazione volta per tutte: intervenga il Comune o il municipio, anche con la procedura dell'intervento in danno per mettere in sicurezza il sottosuolo e individuare e riparare le criticità a della rete idrica e fognaria sulla zona. Un anno e mezzo di rimpalli sono inaccettabili. Si muova il Comune prima che sia troppo tardi". (Com)