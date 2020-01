Ict: Patuanelli su 5G, nostra normativa su sicurezza è la più completa e precisa in Ue

- La normativa italiana in materia di sicurezza cibernetica è un "punto di riferimento" in Europa" oltre ad essere la "più completa, precisa e impegnativa" nel garantire la sicurezza nazionale. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, durante le comunicazioni sulle linee programmatiche nel settore delle comunicazioni in commissione Lavori pubblici del Senato. "Io ritengo che abbiamo messo in campo la normativa più completa, precisa impegnativa per garantire la sicurezza nazionale", ha spiegato Patuanelli sottolineando come questa sia un "punto di riferimento" in Europa. "Questo viene fatto per proteggere il nostro sistema di telecomunicazioni e per dare la possibilità allo stesso tempo agli operatori di aver accesso a tutti i mercati, anche quelli extra Ue", ha aggiunto.(Rin)