Speciale difesa: Sipri, la Cina è il secondo paese produttore di armi al mondo

- È la Cina il secondo paese produttore di armi al mondo. Stando all'ultima ricerca dello Stockholm International Peace Research Institute (Sipri), il paese si colloca dietro gli Stati Uniti, ma prima della Russia con un totale stimato in 54,1 miliardi di dollari. Il documento è, ad oggi, il più completo sulla produzione di armi delle società cinesi. In passato, a causa della mancanza di trasparenza, è stato sempre complesso riuscire a stimare in maniera affidabile il valore della vendita delle armi. Per queste ragioni, nella classifica annuale dell'istituto delle 100 maggiori società produttrici di armi e servizi militari, le compagnie cinesi non sono mai state incluse. Lo studio esamina la vendita di quattro compagnie della Cina, le cui informazioni sono considerate attendibili, nel periodo compreso tra il 2015 e il 2017. Si tratta di società che si occupano di tre settori della produzione convenzionale: aerospazio, elettronica e sistemi di difesa di terra. Analizzando i dati delle vendite stimate nel periodo, le principali compagnie di armi cinesi possono essere confrontate con quelle del resto del mondo per la prima volta. Nel 2017, delle 20 più grandi società della classifica del Sipri, undici avevano sede negli Stati Uniti, sei in Europa occidentale e tre in Russia. Con l'inserimento delle quattro compagnie cinesi, la classifica cambierebbe drasticamente. Tutte le compagnie, infatti, secondo il Sipri, andrebbero a collocarsi tra le prime 20 e tre di queste, tra le prime dieci. La più grande società produttrice, Aviation Industry Corporation (Avic), si classificherebbe al sesto posto nel mondo con un fatturato pari a 20,1 miliardi di dollari. Ottava in classifica, invece, China North Industries Group Corporation (Norinco) con un totale di 17,2 miliardi di dollari. Contrariamente alla maggior parte dei produttori mondiali, la Cina è specializzata in uno dei settori della produzione. Avic, per esempio, si occupa principalmente della produzione di aerei e avionica. (Res)