Speciale difesa: Tofalo, Segretariato generale contribuisce a trasformazione e aggiornamento Forze armate

- Il Segretariato generale della Difesa/Dna è una componente fondamentale nel processo di trasformazione e di aggiornamento delle Forze armate. Lo ha affermato il sottosegratario alla Difesa, Angelo Tofalo, aprendo i lavori del settimo appuntamento "Difesa Collettiva" dedicato al Segretariato generale della Difesa/Direzione nazionale armamenti: "Uomo, Tecnologia e Innovazione al servizio del paese". "Il Segretariato generale è una componente fondamentale della Difesa, dalla forte connotazione interforze, inserita perfettamente nel Sistema paese Italia. Svolge un ruolo importante che contribuisce al processo di trasformazione e aggiornamento delle Forze armate e afferma, nello scenario internazionale, la competitività del paese in un settore strategico come quello dell'industria della Difesa", sottolinea Tofalo. L'evento che si è tenuto ieri a Palazzo Guidoni è parte di un ciclo di conferenze volte alla diffusione della cultura della Difesa e della Sicurezza, materia per la quale è stato delegato il sottosegretario. "L'obiettivo è facilitare i cittadini a comprendere i temi di interesse strategico per la Difesa, come l'attuazione delle direttive in materia di alta amministrazione e il funzionamento dell'area tecnico-amministrativa", spiega Tofalo. Il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli, e il segretario generale della Difesa e direttore generale degli Armamenti, generale di Corpo d'armata Nicolò Falsaperna, hanno presentato funzioni e competenze di una articolata e complessa organizzazione della Difesa. Al tavolo si sono poi alternati i dirigenti, militari e civili, del Segretariato generale che hanno approfondito nel dettaglio, rispettivamente nei propri settore di competenza, i compiti, la struttura, i programmi di ricerca e sviluppo tecnologico del Segretariato. (Rin)