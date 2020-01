Speciale difesa: Libano, generale Del Col incontra nuovo ministro Akar

- Il generale Stefano Del Col, capo della missione e comandante della Forza di interposizione in Libano delle Nazioni Unite (Unifil), ha incontrato ieri il neo ministro della Difesa libanese, Zeina Akar. Lo riferisce Del Col sul profilo Twitter ufficiale. “Mi sono congratulato con lei per il nuovo incarico e per essere la prima donna in Libano a guidare il ministero della Difesa”, ha scritto l’alto ufficiale italiano. Del Col ha aggiunto: “La stabilità lungo la blue line e la cooperazione di Unifil con l’esercito libanese resta la nostra priorità”. Dopo circa tre mesi di proteste contro la leadership di governo, scoppiate lo scorso 17 ottobre, e le conseguenti dimissioni dell’ex premier Saad Hariri, il 21 gennaio scorso è stato formato il governo di tecnocrati guidato da Hassan Diab. La "blue line" è la linea di demarcazione tra Libano e Israele resa pubblica dalle Nazioni Unite il 7 giugno 2000 allo scopo di determinare se Israele si fosse completamente ritirato dal Libano. Per la quarta volta il comando generale di Unifil è affidato a un generale italiano, Stefano Del Col, e la missione è considerata fondamentale per allontanare lo spettro di un nuovo conflitto e vede impegnati 10.300 peacekeeper di 45 paesi. Secondo quanto previsto dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1701 del 2006, sotto l'egida dell'Unifil dalla fine della guerra del 2006 si svolgono riunioni tripartite, considerate un meccanismo essenziale di gestione dei conflitti e di rafforzamento della fiducia. (Lib)