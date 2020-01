Speciale difesa: Nato, quasi tutti alleati hanno ratificato adesione Nord Macedonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi tutti i 29 alleati della Nato hanno ratificato l'adesione della Macedonia del Nord all'Alleanza atlantica. Lo si apprende a Bruxelles da un funzionario dell'Alleanza. "Non vediamo l'ora di accogliere la Macedonia del Nord nella nostra Alleanza nei prossimi mesi", ha detto spiegando che "quasi tutti gli alleati hanno ratificato l'adesione" del paese alla Nato. L'appartenenza di Skopje alla Nato "sarà positiva per la stabilità e la prosperità nel paese", ha aggiunto, e ha evidenziato che "gli investimenti esteri sono già aumentati fortemente". Inoltre, "l'adesione alla Nato contribuirà alla sicurezza dei Balcani occidentali e dell'intera area euro-atlantica", ha proseguito. "Ciò dimostra che il duro lavoro, le riforme e l'impegno ripagano e che la porta della Nato rimane aperta", ha concluso il funzionario specificando che la Macedonia del Nord sta già partecipando alle riunioni e alle attività al quartier generale della Nato, come un invitato. (Beb)