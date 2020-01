Speciale difesa: Tunisia-Italia, ministro Jamoussi incontra ambasciatore Fanara, focus su commissione militare mista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I preparativi della 21ma sessione della riunione della Commissione militare mista italo-tunisina, in programma nel prossimo febbraio, sono stati ieri al centro di un incontro tra il ministro della Difesa ad interim della Tunisia, Mohamed Karim Jamoussi, e l’ambasciatore d’Italia a Tunisi, Lorenzo Fanara. Lo si legge in un comunicato pubblicato ieri dal ministero della Difesa tunisino, secondo cui i due hanno discusso i principali punti che figureranno all’ordine del giorno della riunione della commissione. Tra questi, le attività di formazione e di addestramento e l’istituzione di un Centro di formazione professionale per le immersioni e le attività subacquee a Zarzis, nel governatorato di Medenine. Nell’occasione, riporta il comunicato, Jamoussi ha posto l’accento sul livello di cooperazione raggiunto tra Tunisia e Italia nei settori della difesa e dello sviluppo sostenibile, sottolineando che i due paesi stanno lavorando insieme per affrontare gli ostacoli in materia di sicurezza attraverso relazioni basate su “fiducia e rispetto reciproco”. (Tut)