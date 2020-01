Speciale difesa: ambasciatore francese in Grecia, Parigi punta a rafforzare cooperazione con Atene

- La Francia è molto interessata a sviluppare i rapporti con la Grecia, specialmente nel settore della difesa: Parigi intende aiutare Atene nell'affrontare le potenziali minacce. Lo ha dichiarato l'ambasciatore francese in Grecia, Patrick Maisonnave, parlando a bordo della nave per il trasporto elicotteri Dixmude, da ieri al Pireo in vista di un'esercitazione multinazionale. L'ambasciatore francese, riferisce l'agenzia di stampa greca "Ana-Mpa", ha condannato "lo pseudo accordo" tra Ankara e Tripoli sui confini marittimi nel Mediterraneo orientale. "E' un fatto che la Turchia è stata recentemente molto attiva nel Mediterraneo orientale, per cui consideriamo appropriato cercare iniziative per stroncare questi comportamenti", ha dichiarato l'ambasciatore francese ad Atene sottolineando che si tratta "di un alleato nella Nato che prende iniziative contro il diritto internazionale". Maisonnave ha assicurato che la Francia intende proteggere i diritti sovrani di Grecia e Cipro. Il diplomatico francese, parlando della cooperazione bilaterale nel settore difesa, ha ricordato l'accordo recentemente siglato tra Atene e Parigi per l'ammodernamento dei jet Mirage dell'aeronautica ellenica. Presto - ha annunciato - sarà siglato un accordo simile per gli elicotteri NH90 "e i nostri due paesi stanno anche discutendo sull'acquisto di due nuove fregate". "Non sarà accettata neanche una minaccia contro i diritti sovrani di Grecia e Cipro", ha dichiarato domenica il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, in un'intervista al quotidiano "Kathimerini" in riferimento all'importanza del gasdotto EastMed per l'Europa ed alle tensioni legate allo sfruttamento degli idrocarburi nel Mediterraneo orientale. "La Francia e l'Ue hanno sostenuto fortemente Atene e Nicosia contro queste minacce", ha osservato Le Maire secondo cui la Grecia ora è sulla strada della ripresa e può guardare al futuro con ottimismo. "Il paese è di nuovo sulla strada della crescita e la disoccupazione sta scendendo. La Grecia ha ripristinato la fiducia degli investitori e questa è una buona notizia", ha dichiarato il ministro francese. (Gra)