Speciale difesa: Sudan, proteste a Khartum contro compagnia emiratina accusata di reclutare giovani per combattere in Libia e Yemen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di manifestanti hanno manifestato a Khartum per protestare contro l'invio di giovani sudanesi per combattere in Libia e in Yemen dopo che era stato detto loro che avrebbero prestato servizio come guardie di sicurezza in aziende private negli Emirati Arabi Uniti. Lo riporta il quotidiano “Sudan Tribune”, secondo cui le proteste seguono la diffusione della notizia sui social e sull’emittente statale sudanese “S24 Tv”. Le proteste si sono svolte domenica davanti all'ambasciata emiratina a Khartum. Alcuni manifestanti hanno inoltre denunciato il silenzio del governo e hanno invitato il presidente del Consiglio sovrano Abdel Fattah al Burhan e il premier Abdallah Hamdok ad agire per riportare i loro parenti nel paese. Secondo quanto si apprende dai media locali, oltre 300 giovani sudanesi sono partiti per gli Emirati dopo aver stipulato contratti con la compagnia Black Shield Security Services, che da parte sua ha negato le accuse di aver diffuso informazioni “ingannevoli e fuorvianti” ai suoi dipendenti riguardo la natura dei lavori offerti. “La compagnia si riserva il diritto di prendere qualsiasi misura legale e giudiziaria contro chiunque l’abbia offesa”, si legge nella dichiarazione. (Res)