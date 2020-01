Pa: Brunetta (FI), Forza Italia si batte da sempre contro Stato cattivo pagatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia sostiene che "per dare mance e mancette a destra e (soprattutto) a sinistra le risorse, al governo, non sono mai mancate. Ma quando si tratta di onorare i propri debiti, soprattutto quelli con le imprese, allora la storia cambia. Il governo italiano è stato, infatti, condannato per la violazione della direttiva comunitaria 'late payment', sul ritardo dei pagamenti dei suoi debiti commerciali con le imprese. Se i tempi (30 o 60 giorni) previsti dalla legge fossero stati rispettati dall'esecutivo - osserva Brunetta in una nota - le imprese avrebbero più liquidità per investire o pagare i propri dipendenti. Senza quei soldi, molti imprenditori sono stati costretti a chiudere e licenziare". Un problema non nuovo, continua il deputato azzurro, "che Forza Italia ha denunciato ormai da diversi anni, facendolo rientrare anche nel programma economico nazionale ancora quando al governo sedeva Matteo Renzi. L'esecutivo Conte 2 ha fatto della lotta all'evasione fiscale il suo mantra. Ma quando tocca a lui pagare entro i termini previsti dalla legge, diventa il primo dei cattivi pagatori. Con la differenza che i cittadini subiscono punizioni e pagano multe quando non rispettano i termini prescritti. Lui ne esce sempre giustificato".(Com)