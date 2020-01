Imprese Lazio: Buschini (Pd), soddisfazione per dati Unioncamere

- Dopo la pubblicazione del report di Unioncamere sull'andamento del numero delle imprese iscritte alle Camere di Commercio che ha visto un significativo aumento di aziende nel Lazio anche il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini esprime la sua soddisfazione: "Il Lazio - scrive - conquista la medaglia d’oro tra le Regioni italiane per tasso di crescita nel 2019. Un dato molto positivo a cui hanno contribuito tutte le province con risultati positivi per Frosinone che fa registrare un aumento del numero delle imprese ben superiore alla media nazionale". "In particolare - aggiunge Buschini - la provincia di Frosinone fa registrare un tasso positivo dello 0,66 per cento contro una media nazionale dello 0,44 per cento. Positivi i dati di Roma e della sua area metropolitana, delle altre province tra cui Latina (+0,78 per cento)". "Nel 2019 - prosegue ancora Buschini - le imprese sono 622.514 unità, pari al 10,9 per cento del totale delle imprese italiane, mentre a Frosinone e provincia il 2019 fa registrare un saldo attivo, tra aziende cessate e nuove iscrizioni, pari a 302 imprese. Numeri positivi che vengono dopo una lunga crisi e grazie all'impegno, al coraggio alle idee di imprenditori, di tanti lavoratori che con sacrificio hanno riconvertito le loro professionalità in nuovi settori, al ruolo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria e agli strumenti messi in campo dalla Regione Lazio che – conclude Buschini - dal 2013 ha lottato in ogni modo per far uscire i nostri territori dalla tremenda crisi che aveva investito il Paese. Oggi dobbiamo proseguire con determinazione perché una parte della comunità del Lazio soffre, perché le imprese di alcuni settori sono in sofferenza e non possono essere lasciate sole". (Com)