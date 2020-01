Slovenia: premier Sarec svela i motivi delle dimissioni e incolpa partner di maggioranza

- Il premier sloveno Marjan Sarec ha comunicato oggi con una nota i motivi delle dimissioni di ieri, affermando di essere stato "trascinato" dalla sinistra. Secondo quanto riferisce il sito di informazione "Slovenske novice", Sarec ha sostenuto che la sinistra "ha votato varie volte in modo molto simile al Partito democratico sloveno". Sarec ha ribadito che "nonostante i miei ex partner stiano cercando di collegare le mie dimissioni con quelle del ministro delle Finanze (Andrej Bertoncelj), è chiaro a tutti che i motivi stanno altrove". Sarec ha dichiarato che "con tutti i ministri sostituiti, questo certamente non rappresenta un problema grande", aggiungendo che "affinché un governo funzioni bene, dovrebbe eseguire un esame approfondito della squadra dei ministri, ma a che pro? Che senso avrebbe tutto questo sforzo?". Nella nota si legge inoltre che "io ho fatto il possibile con i miei 13 deputati e alcuni ne hanno avuti cinque, ma è sembrato come se ne avessero 30". Sarec ha ribadito che "questo governo non ha avuto il sostegno in parlamento". (segue) (Lus)