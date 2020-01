Slovenia: premier Sarec svela i motivi delle dimissioni e incolpa partner di maggioranza (3)

- "L'attuale governo sloveno non è riuscito ad attuare le riforme strutturali e la scelta più giusta è quella di andare alle elezioni anticipate", ha affermato nei giorni scorsi il premier sloveno Sarec, annunciando le proprie dimissioni. Secondo quanto riferisce il sito di informazione "Siol.net", Sarec ha dichiarato di volere presentare "già oggi" le proprie dimissioni all'Assemblea popolare. Il primo ministro di Lubiana ha detto che "la cosa migliore è che i cittadini sloveni decidano se credermi oppure no". "Le persone dovrebbero dirmi se mi credono e se vogliono che io continui a lavorare" - ha dichiarato Sarec - "e se il sostegno che emerge dai sondaggi sia realistico oppure no". Secondo la testata, il governo sloveno è sostenuto dal 48,9 per cento dei cittadini, a fronte del 45,4 per cento riscontrato nel mese di gennaio. Sarec non è il primo premier sloveno che si è dimesso: lo stesso hanno fatto Miro Cerar nel 2018, Alenka Bratusak nel 2014 e Janez Drnovscek nel 2002. Il presidente Borut Pahor ha ora 30 giorni di tempo per proporre al parlamento un nuovo premier designato. In caso contrario l'Assemblea popolare sarà sciolta e saranno indette elezioni anticipate. (Lus)