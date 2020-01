Nord Macedonia-Spagna: ambasciatore Madrid, ratifica Nato entro 12 febbraio possibile

- La ratifica entro il 12 febbraio da parte della Spagna del protocollo per un ingresso della Macedonia del Nord della Nato "è difficile ma non impossibile": lo ha detto l'ambasciatore di Madrid a Skopje, Emilio Lorenzo Serra, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Mia". "Il governo spagnolo farà in modo che la ratifica avvenga con procedura urgente. Tenendo conto però del fatto che abbiamo due Camere nel parlamento e che il protocollo deve anche passare per la commissione Affari esteri prima di giungere in seduta plenaria, è difficile, anche se non impossibile, che possa essere ratificato prima del 12 febbraio", ha dichiarato l'ambasciatore. (Mas)