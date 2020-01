Salute: Ciacciarelli (Lega), Regione Lazio monitori parassita trichinella in cinghiali

- Il fenomeno della trichinella, un parassita che si rinviene in tutto il mondo e su un gran numero di specie animali e su può attaccare a quasi tutte le specie di mammiferi, nei cinghiali abbattuti nel Lazio è oggetto di un’interrogazione a risposta immediata rivolta al presidente del consiglio regionale Mauro Buschini dal consigliere della Lega Pasquale Ciacciarelli. In una nota Ciacciarelli spiega di aver presentato l’interrogazione “per conoscere quali urgenti provvedimenti la Regione Lazio intenda assumere per monitorare e gestire il fenomeno. La Regione deve provvedere a predisporre un piano per la verifica sulla corretta applicazione del regolamento Ce 2075/2005, che preveda anche lo svolgimento di appositi audit presso i macelli e i centri di raccolta della selvaggina”. (segue) (Com)