Salute: Ciacciarelli (Lega), Regione Lazio monitori parassita trichinella in cinghiali (2)

- Per Ciacciarelli “, è obbligatoria un'azione immediata” dal momento che “già nel mese di novembre 2019, erano stati rilevati altri casi di trichinella in cinghiali abbattuti nelle province di Frosinone e Latina e che l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio ha comunicato l'isolamento di larve di trichinella in un cinghiale abbattuto in località Serrone, nel comune di Colle San Magno in provincia di Frosinone”. Il parassita si può attaccare anche all’uomo e “ogni anno, circa 20 milioni di persone, infatti, si infettano ingerendo carni suine crude o poco cotte oppure insaccati provenienti da animali selvatici o suoni non sottoposti a controlli veterinario”, conclude Ciacciarelli. (Com)