Migranti: i 407 dell'Ocean Viking sbarcano a Taranto, Salvini annuncia che denuncerà Conte e Lamorgese

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, denuncerà il governo per "sequestro di persona" dei 407 migranti che viaggiano a bordo della nave Ocean Viking che saranno fatti sbarcare nel porto di Taranto. "Quattro giorni per concedere il porto sicuro ad una Ong, li denuncio per sequestro di persona, io ho bloccato una nave militare con 131 immigranti, se siamo in un paese in cui la legge vale per tutti, allora ci troveremo in tribunale con il signor Conte e la signora Lamorgese, e vedremo se la legge è uguale per tutti", ha detto Salvini in una diretta su Facebook. Il leader leghista si riferisce al permesso concesso alla Ocean Viking, nave gestita dalla Ong Sos Mediterranée e da Medici Senza Frontiere (Msf), di far sbarcare a Taranto i migranti soccorsi durante le recenti operazioni di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo centrale. "I 407 sopravvissuti a bordo di Ocean Viking - si legge sul profilo Twitter di Msf - hanno appena saputo che sbarcheranno a Taranto. Costretti a rischiare la vita nel Mediterraneo per fuggire, 216 uomini, 38 donne e 149 bambini raggiungeranno presto un porto sicuro".Lo sbarco a Taranto è il risultato di diverse operazioni di soccorso condotte dall'imbarcazione nel corso dell'ultima settimana. Venerdì 24 gennaio, Ocean Viking ha soccorso 92 persone che si trovavano su un gommone a circa 30 miglia dalle coste della Libia. Il giorno seguente, sabato 25, la nave ha salvato 59 persone. L'operazione numericamente più significativa è stata, nella notte tra il 26 e il 27 gennaio, il recupero di 184 persone a largo delle coste libiche. Nel pomeriggio di lunedì, 27 gennaio, una donna era stata trasferita dalla nave a causa di gravi ustioni e trasportata in elicottero a Malta insieme ai suoi tre bambini. Con un totale di cinque operazioni di soccorso, stando ai numeri forniti da Sos Mediterranée, il numero dei sopravvissuti a bordo è salito a 407 persone. Parlando del "blocco di una nave militare con 131 immigrati", Salvini fa riferimento all'accusa di sequestro di persona che pende su di lui per il caso relativo alla nave Gregoretti della Guardia costiera. (Rin)