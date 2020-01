Paesi Bassi-Russia: deputato olandese in lista nera, parlamentari annullano visita a Mosca (2)

- Negli ultimi anni, spiega ancora il quotidiano olandese, Sjoerd Wiemer Sjoerdsma ha espresso disapprovazione nei confronti del governo russo in più di un'occasione. In particolar modo, il deputato di D66 ha definito "inaffidabile e ipocrita" la decisione russa di non collaborare alle indagini sull'incidente del volo Mh17 della Malaysia Airlines, abbattuto il 17 luglio 2014. “È importante – ha aggiunto il ministro Blok – che i parlamentari olandesi abbiano l'opportunità di confrontarsi con i colleghi russi ed è per questo che ho convocato l'ambasciatore a L'Aia. Abbiamo reso chiara la nostra opinione al riguardo". (Res)