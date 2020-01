Repubblica Centrafricana: scontri intercomunitari a Bria, almeno 50 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 50 persone sono morte in scontri etnici scoppiati nella città di Bria, nell’est della Repubblica Centrafricana. Lo riferiscono fonti della sicurezza citate dai media locali, secondo cui gli scontri hanno visto contrapposti membri dell'etnia eunga, da un lato, e gula e kara, dall'altro. Nell’area, ricca di diamanti, sono stati inviati i caschi blu della Missione delle Nazioni Unite in Repubblica Centrafricana, Minusca. La Repubblica Centrafricana è scivolata in un vortice di violenze culminato nel 2013 nel colpo di stato che ha portato alla destituzione del presidente Francois Bozizé ad opera di ribelli a maggioranza musulmana, assistiti da mercenari provenienti dal Ciad e dal Sudan. Lo scorso febbraio il governo di Bangui e 14 gruppi ribelli hanno firmato a Khartum un accordo di pace che prevede una serie di misure di rafforzamento della sicurezza, tra cui l'istituzione di pattugliamenti congiunti, la creazione di una commissione per la verità e la giustizia e la formazione di un governo “inclusivo”. Come conseguenza dell’accordo di pace, a fine febbraio il presidente Faustin-Archange Touadera ha nominato come nuovo primo ministro Firmin Ngrebada, il quale lo scorso 4 marzo ha formato una squadra di governo composta da 36 ministri. (segue) (Res)