Repubblica Centrafricana: scontri intercomunitari a Bria, almeno 50 morti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello siglato a Khartum è stato l’ottavo accordo di pace in Repubblica Centrafricana dall’inizio del conflitto armato nel paese, nel 2013. A settembre il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ha approvato all'unanimità l’allentamento dell'embargo sulle armi decretato nel 2013 nei confronti della Repubblica Centrafricana dopo aver riscontrato dei progressi nel processo di attuazione dell’accordo di pace. La risoluzione è stata redatta dalla Francia e autorizza “la fornitura di armi di calibro uguale o inferiore a 14,5 millimetri alle forze di sicurezza della Rca con una notifica preventiva di almeno 20 giorni alle Nazioni Unite”. Ciò deve includere una serie di parametri, come l'obbligo di dettagliare le armi fornite, i mezzi utilizzati per indirizzarle e la loro destinazione finale. In ogni caso, afferma il testo, le armi non possono essere rivendute o trasferite a terzi. (Res)