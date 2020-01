Speciale difesa: Germania, “Faz”, estremisti di destra nelle Forze armate sono specchio della società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli estremisti di destra nella Bundeswher, le Forze armate della Germania, sono “specchio della società” tedesca. È quanto sostiene il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, secondo cui “ha senso confrontare la Bundeswehr con il resto della società”. In tal modo, è possibile notare come, “qua e là, negli ultimi anni, alcuni hanno espresso un'opinione” di estrema destra, che avrebbero “sempre potuto avere, ma hanno mantenuto per sé o l'hanno esplicitata soltanto in circoli stretti”. In particolare, la politica per i profughi del cancelliere tedesco Angela Merkel potrebbe essere stata un causa scatenante per quanti professano ora pubblicamente idee della destra radicale. “Ciò dovrebbe valere sia per le Bundeswehr che per la società nel suo insieme”. Il problema non sono, dunque, i militari di estrema destra, ma la diffusione delle ideologie della destra radicale nell'intera società tedesca. (Res)