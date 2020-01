Speciale difesa: coronavirus, Bundeswehr prepara evacuazione tedeschi da Wuhan

- Le Forze armate della Germania (Bundeswehr) stanno elaborando i piani per l'evacuazione dei circa 90 tedeschi che si trovano a Wuhan in Cina, epicentro dell'epidemia di polmonite da coronavirus che si sta diffondendo nel paese asiatico e nel mondo. Come rivela il settimanale “Der Spiegel”, dallo scorso fine settimana, il governo federale pianifica di inviare due aerei della Luftwaffe in Cina nelle giornate di domani o dopodomani, 28 e 29 gennaio, per l'evacuazione dei tedeschi di Wuhan. Si tratterebbe di un aereo da trasporto militare Airbus A310 o di un Airbus A310-304 Medevac, impiegato per il trasferimento di feriti e malati. (Res)