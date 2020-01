Speciale difesa: Francia, la guerra ombra di Parigi nella cyberdifesa

- Nel settore della cyberdifesa la Francia porta avanti una “guerra ombra” permanente e silenziosa, che ogni tanto emerge facendo parlare di sé. Lo scrive il quotidiano “La Tribune”, spiegando che la maggior parte delle volte il governo non fa annunci su attacchi hacker provenienti dall'estero. Tuttavia, organi come l'Agenzia nazionale della sicurezza e dei sistemi di informazione (Anssi) ottengono importanti successi. Nel 2018 il comando della cyberdifesa (Comcyber) ha individuato 831 episodi rilevanti, il 20 per cento in più rispetto al 2017. “Oggi le minacce e il numero di attacchi aumentano, ma la capacità di attacchi complessi appartiene ancora agli Stati”, afferma il generale Olivier Bonnet de Paillerets, comandante cyber dello Stato maggiore dell'esercito. (Res)