Speciale difesa: Libia, ministro Esteri tedesco Maas, sanzioni Onu contro chi viola embargo armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Onu deve adottare sanzioni contro quei paesi che violano l'embargo sulla fornitura di armi alle parti in conflitto in Libia, il governo di accordo nazionale presieduto da Fayez al Sarraj e l'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), comandato dal generale Khalifa Haftar. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, durante la conferenza stampa con l'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borrell, che ha incontrato a Berlino nella giornata di ieri, 27 gennaio. Come riferisce l'emittente televisiva “Deutschlandfunk”, in questo modo Maas ha inteso rispondere a un recente rapporto dell'Onu in cui vengono denunciate nuove violazioni dell'embargo sulle consegne di armi alle parti in conflitto in Libia. (Res)