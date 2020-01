Speciale difesa: Libia, ministro Esteri tedesco, progressi nonostante violazione cessate il fuoco

- Si osservano dei progressi in Libia, nonostante la violazione del cessate il fuoco nel paese mediato da Russia e Turchia. È quanto affermato dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, durante la conferenza stampa con l'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borrell, che ha incontrato a Berlino nella giornata di ieri, 27 gennaio. In particolare, Maas ha osservato che il Comitato militare congiunto 5+5, formato da rappresentanti del governo di accordo nazionale libico e dell'autoproclamato Esercito nazionale libico, si riunirà “in questa settimana per la prima volta”. Le parti in conflitto in Libia “lavoreranno sotto la supervisione dell'Onu al fine di garantire che il fragile cessate il fuoco diventi reale”, afferma il portale di informazione “Onvista.de”. Con riguardo alla violazione dell'embargo sulle forniture di armi alle parti in conflitto in Libia e agli scontri isolati nel paese, Maas e Borrell hanno sottolineato che, alla conferenza di Berlino del 19 gennaio scorso, “non ci si era fatte illusioni” in merito. “Il percorso verso la pace in Libia sarà, infatti, molto difficile e ora il Consiglio di sicurezza dell'Onu deve riaffermare l'impegno di tutti i paesi coinvolti nel conflitto a fermare le consegne di armi e l'invio di mercenari”. Maas e Borrell hanno quindi auspicato che l'Ue riattivi la componente navale della sua missione Eunavfor Med Sophia nel Mediteraneo allo scopo di garantire l'attuazione dell'embargo, almeno in mare. (Res)