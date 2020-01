Energia: l’Algeria potrebbe rivedere l’investimento nella raffineria di Augusta (2)

- Anche la stampa algerina aveva all’epoca criticato duramente l’acquisizione parlando di “scandalo” e di “truffa”, al contrario di Ould Kaddour che nel contempo definiva “straordinario” il prezzo al quale Sonatrach aveva comprato la raffineria. Questa settimana sulla questione sono tornati i più importanti organi d’informazione algerini. Tra questi il quotidiano in lingua araba “El Watan”, che ha ricordato l’onerosità dell’affare e ha definito l’acquisto della raffineria siciliana “un rischio”. “Gli italiani sono rimasti sorpresi per la fretta con cui Sonatrach ha voluto acquistare un impianto per il quale ExxonMobil cercava invano un acquirente dal 2015”, osserva il quotidiano ricordando anche “l’obsolescenza della struttura”, i debiti e “le ingenti somme di denaro necessarie per rendere la raffineria conforme agli standard ambientali minimi”. (segue) (Ala)