Energia: l’Algeria potrebbe rivedere l’investimento nella raffineria di Augusta (3)

- La rivista francese “Petrostrategies”, nel suo ultimo numero, ha individuato in 725 milioni di dollari la cifra spesa da Sonatrach per l’acquisto della settantenne raffineria di Augusta. “Inoltre, vanno considerate le spese per portare l’impianto a norma dal punto di vista ambientale (in particolare per la decontaminazione del suolo). Bisogna anche tener conte delle scorte di prodotti che non appartengono più alla raffineria. In totale, il costo effettivo supererebbe di molto il miliardo di dollari. Per non parlare dei futuri investimenti necessari e delle perdite operative, perché la fabbrica acquistata è strutturalmente in perdita”, osserva la testata. Secondo la stessa fonte, “Sonatrach ha persino dovuto ricorrere a un prestito da 250 milioni di dollari dall’istituto Apicorp, con sede in Arabia Saudita, per la manutenzione dell’impianto e per l’acquisto del greggio saudita necessario al funzionamento della raffineria”. (segue) (Ala)