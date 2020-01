Frosinone: si finge rappresentante forze dell’ordine e rapina donna, denunciato

- Si era presentato come un rappresentante delle forze dell’ordine e aveva chiesto a una donna in strada di perquisire il contenuto della sua borsa. L’uomo, un 54enne marocchino, invece era un ladro che ha sottratto il cellulare e 300 euro in contanti alla malcapitata, per poi darsi alla fuga tra le strade di Ferentino, in provincia di Frosinone. La donna, una 48enne del posto, ha presentato denuncia nella stessa giornata del 22 gennaio e ieri pomeriggio i carabinieri, a seguito di indagini, hanno rintracciato e denunciato il rapinatore per furto aggravato.(Rer)