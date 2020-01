Milano: De Corato, se Sala avesse messo security su 91 maniaco sarebbe stato fermato

- "Cosa deve accadere ancora perché Atm e Palazzo Marino si impegnino per la sicurezza del personale e dei passeggeri, garantendo, come recentemente richiesto dalla Rsu deposito Molise proprio per le linee 90/91, la stessa concentrazione di uomini della security che viene adoperata in metropolitana?". Lo chiede, in una nota, l'assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, in cui ringrazia la polizia "per aver individuato e arrestato il 41enne salvadoregno maniaco che a ottobre scorso ha molestato una 12enne a bordo della linea 91. “I sindacati -prosegue l'esponente di Fratelli d'Italia -- continuano a denunciare la situazione di pericolosità in cui i dipendenti di Atm sono ‘costretti’ ad operare, e, di conseguenza, i cittadini a viaggiare, ma l’azienda continua a fare ‘orecchie da mercante’, sottovalutando il problema". "Dopo la denuncia dei sindacati - ricorda De Corato - il primo cittadino aveva fatto un giro sul filobus promettendo più sicurezza su questa linea, ma da allora nulla è cambiato.Quanto accaduto a ottobre è davvero grave ed esprimo la mia vicinanza alla piccola vittima delle molestie. Se ci fosse stata a bordo della 91 la security o la polizia locale, probabilmente, questo individuo sarebbe stato fermato subito". "Le responsabilità - conclude l'assessore - di ciò che avviene su 90/91, dopo le promesse fatte dal sindaco e dal direttore generale Giana, sono sempre più pesanti, perché i mezzi di questa linea sono ormai zone franche che circolano per Milano”.(com)