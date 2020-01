Imprese: Lega, Unioncamere conferma gravità dietrofront governo su Flat tax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati della Lega Massimo Garavaglia e Massimo Bitonci, rispettivamente già viceministro e sottosegretario all'Economia ed alle Finanze, affermano in una nota che "le imprese non crescono se hanno il freno a mano tirato. Il dietrofront sulla mini Flat tax introdotta dalla Lega per partite Iva e lavoratori autonomi è stato un gravissimo errore e i dati di Unioncamere lo confermano. Se in un Paese come il nostro - proseguono i due parlamentari - il saldo tra entrate e uscite è positivo solo per 26.629 imprese, c'è evidentemente qualcosa che non va. Il governo giallorosso si svegli. Non pensi solo alle tasse. Metta in campo - sollecitano - misure concrete a favore di chi contribuisce a fare il Prodotto interno lordo".(Com)