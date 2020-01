India-Lussemburgo: incontro ministri Esteri, lussemburghese Asselborn esorta a non incrementare apolidi (2)

- La visita di Asselborn, che si concluderà domani, cade in concomitanza con la presentazione al Parlamento europeo di sei proposte di risoluzione riguardanti la nuova legge sulla cittadinanza indiana, il Citizenship (Amendment) Act, o Caa, che prevede un iter più rapido per induisti, giainisti, cristiani, sikh, buddisti e parsi scampati a persecuzioni religiose in Bangladesh, Pakistan e Afghanistan. Le sei proposte, che saranno votate nella miniplenaria del Parlamento europeo domani e dopodomani (29 e 30 gennaio), a Bruxelles, sono state presentate separatamente dal gruppo dell’alleanza dei Socialisti e democratici (S&D), dal Partito popolare europeo (Ppe), dal gruppo della Sinistra unita europea - Sinistra verde nordica (Gue/Ngl), dal gruppo dei Verdi, dal gruppo dei Conservatori e riformisti europei (Ecr) e dal gruppo Renew Europe (Re). (segue) (Inn)