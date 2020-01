India-Lussemburgo: incontro ministri Esteri, lussemburghese Asselborn esorta a non incrementare apolidi (3)

- Preoccupazione e rammarico per l’adozione della legge viene espressa nei testi presentati da S&D, Ppe, Verdi, Gue/Ngl e Renew Europe che considerano la modifica “discriminatoria”, “pericolosamente divisiva”, potenzialmente in grado di creare “la più grande crisi di apolidia al mondo” e causare “sofferenze umane diffuse”. La bozza di Ecr, invece, elogia il governo indiano “per l’intenzione di adottare una legge che tenga conto della difficile situazione delle minoranze perseguitate nei paesi confinanti”, ma lo invita a “estendere il campo di applicazione di questa legge per includere altri che cercano rifugio in India sulla base della persecuzione a causa della loro religione”. (segue) (Inn)