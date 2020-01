Ucraina: premier Honcharuk incontra vicepresidente Commissione Ue Timmermans a Bruxelles

- Il premier ucraino Oleksiy Honcharuk ha incontrato oggi a Bruxelles il vice presidente della Commissione europea, Frans Timmermans. “Abbiamo discusso l’avvio di un dialogo strutturato fra Ucraina e Unione europea in merito al Green Deal dell’Ue. Ho reso noto che l’Ucraina ha già stabilito un Gruppo di lavoro a livello di agenzie per coordinare le azioni in contrasto ai cambiamenti climatici, in linea con il progetto europeo in materia”, ha scritto Honcharuk sul proprio profilo Twitter. Il premier ucraino si trova a Bruxelles per il Consiglio di associazione Ue-Ucraina, che si svolge oggi. (Res)