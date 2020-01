Elezioni suppletive: Mollicone (Fd’I), Gualtieri finge di non essere del Pd

- Roberto Gualtieri, candidato del centrosinistra per le elezioni suppletive di Roma “gioca a nascondino e finge di non essere del Pd nascondendosi dietro un logo, per stile e colori della bandiera italiana, che potrebbe benissimo essere utilizzato dal centrodestra”. Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone. “Il Partito democratico - aggiunge - tuttora malgoverna il centro storico, dopo 20 anni di ininterrotta pessima amministrazione, assieme al governo fallimentare di Roma Capitale della giunta Raggi. Ricorderemo agli elettori i fallimenti della sinistra e dei grillini, sia nella Capitale che nella nazione”.(Com)