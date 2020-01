Imprese: Lazio prima Regione italiana per crescita, nel 2019 +9.206 attività

- Nel 2019 il Lazio è la prima regione italiana per aumento del numero di imprese registrando una crescita di 9.206 attività. Gradino più alto tra le regioni italiane anche per il tasso di crescita (+1,4 per cento), un valore oltre tre volte superiore alla media nazionale (+0,44 per cento) e unica regione italiana che supera l'1 per cento. È quanto emerge dai dati diffusi oggi da Unioncamere-Movimprese sulla natalità e mortalità delle imprese italiane nel 2019. La crescita delle imprese nel Lazio è distribuita su tutto il territorio, tutte le province, infatti, presentano una crescita del numero di imprese positiva e superiore alla media nazionale. Le imprese totali del Lazio raggiungono le 662.514 unità, un valore pari al 10,9 per cento del totale delle imprese italiane. È quanto rende noto, in un comunicato, la Regione Lazio. (Rer)