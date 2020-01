Shoah: Di Beradino, con viaggi memoria si radica conoscenza in nuove generazioni

- A portare il saluto della Regione Lazio alla cerimonia che si è svolta questa mattina in prefettura a Roma in occasione della Giornata della Memoria è stato l'assessore al Lavoro Claudio di Bernardino. Agli studenti presenti in sala ha detto: "Giovani e scuola costituiscono il punto di eccellenza di un incontro tra presente e futuro. La scuola consente di costruire la classe dirigente del domani e ciò porta alla mente le parola di Piero Terracina che mentre andava a scuola la maestra lo chiamò per dirgli che dal giorno dopo non sarebbe più potuto andare a scuola. Non è un caso - ha aggiunto - che l'antisemitismo abbia colpito la comunità ebraica che nella sua storia ha sempre avuto a cuore l'educazione e la cultura dei giovani". A proposito dei viaggi della memoria organizzati dal comune di Roma e anche dalla Regione Lazio "sono occasioni speciali - ha sottolineato Di Berardino - anche per radicare meglio la conoscenza di ciò che è accaduto, anche grazie ai racconti di chi ha vissuto quei giorni, e per capire che ciò che è accaduto è stato fatto dall'uomo e non dalle macchine, e se lo ha fatto una volta può tornare a farlo nuovamente. Per evitarlo dobbiamo fare in modo che questi valori facciano parte della nostra quotidianità". (Rer)