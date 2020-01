Croazia-Ue: ministro Esteri Grlic Radman, presidenza croata darà pieno sostegno al piano verde

- La presidenza croata del Consiglio europeo darà il pieno sostegno all'attuazione del nuovo piano verde europeo, il cosiddetto Green Deal. Lo ha affermato oggi il ministro degli Esteri croato Gordan Grlic Radman in conferenza a Bruxelles. Grlic Radman ha ribadito che "il piano verde è in realtà la nostra strategia di crescita". Tale strategia "ha l'obiettivo di trasformare l'Ue sul piano della prosperità, con uno sviluppo economico e sociale che non comporta grandi emissioni del monossido di carbonio". Il capo della diplomazia croata ha detto che "l'attuazione del piano verde sarà oggetto di alcune riunioni in diversi formati durante la presidenza croata del Consiglio europeo". L'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 non sarà, secondo il ministro croato, un compito facile, dato che "nessuno deve essere lasciato in disparte". Grlic Radman ha dichiarato che "non possiamo ignorare le diverse circostanze nei paesi membri e di questo siamo tutti coscienti. Non tutti i paesi membri sono nella stessa posizione e non tutti hanno le stesse possibilità per rispondere a queste sfide, motivo per cui dobbiamo agire in modo unito e, assieme alla Commissione, non lasciare nessuno in disparte", ha concluso Grlic Radman. (Zac)