Medio Oriente: ambasciata palestinese Al Cairo, chiesta riunione straordinaria Lega araba per piano di pace

- La leadership palestinese ha chiesto una riunione straordinaria della Lega araba per esaminare il piano di pace del secolo per il Medio Oriente che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, divulgherà oggi a Washington. Lo ha reso noto l'ambasciatore palestinese al Cairo, Diab al Louh, attraverso un comunicato stampa. "La Palestina ha chiesto ufficialmente un incontro straordinario a livello ministeriale alla presenza del presidente dell'Autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas, per discutere della reazione al cosiddetto piano di pace del secolo che Trump diffonderà oggi", ha dichiarato il diplomatico. Al Louh ha aggiunto: "L'incontro dovrebbe svolgersi sabato (primo febbraio) in un momento critico che richiede un'azione araba consolidata per fronteggiare quegli schemi che mirano ad annientare la causa palestinese e minare la soluzione a due Stati, così come eliminare qualsiasi opportunità di creare uno Stato palestinese indipendente con piena sovranità entro i confini del 1967, con Gerusalemme Est capitale". (Cae)