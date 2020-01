Germania: rapporto annuale sulle Forze armate, mancano personale ed equipaggiamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le carenze delle Forze armate tedesche trovano conferma nel rapporto annuale che il commissario del Bundestag per la Difesa, il deputato socialdemocratico Hans-Peter Bartels, ha pubblicato nella giornata di oggi. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, nel documento, Bartels denuncia la lentezza con cui procede la modernizzazione della Bundeswehr. Inoltre, il commissario del Bundestag per la Difesa afferma: che “le lacune nel personale, la carenza di materiali e l'eccessiva organizzazione burocratica rimangono caratteristiche della vita quotidiana” della Bundeswehr. Secondo Bartels, “vecchie strutture e processi” delle Forze armate tedesche “non sono più al passo con i tempi” e “troppi sforzi sono falliti” per ammodernare lo strumento militare della Germania. (Geb)