Terrorismo: Gelmini (FI), subito commissione d'inchiesta contro estremismo e radicalizzazione

- Serve istituire in tempi rapidi una commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di estremismo violento, terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista e neonazista. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Da un lato la crisi libica, con l'arrivo delle milizie jihadiste dalla Siria; dall'altro il Medio Oriente e l'Iraq, che dopo la crisi Usa-Iran vivono nuovamente scenari di instabilità. Nei giorni scorsi sono tornate le minacce dell'Isis nei confronti di Israele, e anche nelle nostre città osserviamo alcuni inaccettabili episodi di odio e intolleranza", scrive Gelmini. "Per tutti questi motivi - aggiunge - il gruppo Forza Italia della Camera dei deputati ha presentato una proposta di legge, a prima firma del collega Matteo Perego, e sottoscritta da più di 50 deputati, per l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di estremismo violento, terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista e neonazista". "Non dobbiamo abbassare la guardia - conclude Gelmini - e abbiamo l'obbligo di analizzare, studiare e prevenire fenomeni pericolosi per la sicurezza del nostro paese e dei cittadini italiani".(Com)