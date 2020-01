Torino: San Luigi di Orbassano, inaugurato centro di simulazione medica avanzata

- Oggi, martedì 28 gennaio, presso il Centro Didattico del Polo Universitario San Luigi Gonzaga, (Regione Gonzole 10, Orbassano, provincia di Torino), è stato inaugurato il nuovo Centro di Simulazione Medica Avanzata del Polo Universitario San Luigi Gonzaga. Alla cerimonia, aperta dal Prof. David Lembo, Presidente del Corso di Laurea in Medicine and Surgery, hanno partecipato il Prof. Stefano Geuna, Rettore dell'Università di Torino, il Prof. Umberto Ricardi, Direttore della Scuola di Medicina, il Prof. Massimo Terzolo, Direttore del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, il Dr. Claudio Baccon, Direttore Generale della A.O.U. San Luigi Gonzaga e il Prof. Francesco Profumo, Presidente della Compagnia di San Paolo. Il Centro, realizzato con il contributo della Compagnia San Paolo, è collocato in uno spazio di circa 240 metri quadri pienamente inseriti nel Centro Didattico universitario. È dotato di sistemi di simulazione di eccellenza, di manichini ad alta complessità tecnologica che ricreano il paziente adulto e pediatrico e dei più innovativi sistemi multimediali. Tre aule mettono a disposizione degli studenti e degli specializzandi numerosi simulatori ad alta fedeltà tra i quali simulatori virtuali per artroscopia e per laparoscopia di ultima generazione che consentono l’acquisizione e il perfezionamento di tecniche chirurgiche mini-invasive. Una sala di simulazione, allestita come un reparto di area critica e attrezzata con i più evoluti manichini presenti in commercio, permette ai discenti di eseguire procedure mediche simulate in alta fedeltà, gestite e monitorate da una cabina di regia collegata da vetri unidirezionali e da telecamere e sistemi audio ambientali. Infine, un’aula di riunione plenaria permette la pianificazione e poi la revisione delle attività svolte in simulazione. Il Centro ospita anche il più avanzato tavolo anatomico per la dissezione virtuale del corpo umano, già utilizzato da molte tra le più importanti scuole ed istituzioni al mondo. Questo strumento consentirà agli studenti di visualizzare l’anatomia esattamente come se si trattasse di un cadavere reale con il vantaggio di un’esperienza interattiva in touch-screen che permette un livello di esplorazione e di apprendimento dell’anatomia umana superiore a quello offerto da qualsiasi altro sistema tradizionale disponibile. (segue) (Rpi)