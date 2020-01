Torino: San Luigi di Orbassano, inaugurato centro di simulazione medica avanzata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla presentazione del Centro sono seguiti gli interventi dell’Ing. Massimo Giannessi, Co-Founder Accurate Srl, sulla dotazione tecnica del Centro di Simulazione Medica Avanzata, del Prof. Piero Paccotti, docente del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche che ha illustrato il contributo della didattica in simulazione in area medica e del Prof. Francesco Porpiglia, docente del Dipartimento di Oncologia che è intervenuto sulla simulazione in area chirurgica. “Il nuovo Centro di simulazione medica avanzata” ha dichiarato il Rettore Stefano Geuna “permetterà ai nostri studenti dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e delle Professioni Sanitarie di confrontarsi su un ampio numero di patologie in ambienti clinici diversi e in situazioni realistiche. L’azione di oggi rappresenta un’ulteriore tappa a favore della formazione universitaria in ambito medico rivolta alla salute delle persone. L’introduzione della formazione in simulazione consentirà infatti di abbattere il rischio clinico ponendo come obiettivo primario la sicurezza per il paziente. L’Ateneo conferma così la sua forte vocazione all’innovazione della didattica e risponde alle aspettative di tutti gli attori coinvolti nel processo formativo in ambito sanitatio: gli studenti e i docenti, la comunità e l’ospedale”. “La didattica in simulazione, che coinvolgerà studenti di 33 diverse nazionalità iscritti al Corso internazionale di Medicina e Chirurgia in lingua inglese (corso con il maggior numero di iscritti per anno in Italia), ha spiegato il Prof. David Lembo, Presidente del Corso di Laurea in Medicine and Surgery, “avrà un forte impatto nel trasformare il modello di formazione tradizionale verso tecniche di apprendimento in un ambiente protetto dove lo studente potrà acquisire, oltre alle capacità cognitive e manuali, anche la necessaria abilità nel pianificare e coordinare in condizioni di grande pressione operativa ed emotiva in ambienti virtuali ma altamente realistici, analogamente a quanto avviene nella formazione piloti di aerei.” (segue) (Rpi)