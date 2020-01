Torino: San Luigi di Orbassano, inaugurato centro di simulazione medica avanzata (3)

- “Come Assessorato alla Sanità” ha dichiarato l’Assessore Regionale alla Sanità Luigi Icardi “riteniamo che sia fondamentale investire nelle nuove tecnologie e nella ricerca medica applicata. La collaborazione con l’Università di Torino è di grande rilievo strategico ed in questi anni ha prodotto risultati importanti. Un doveroso ringraziamento al professor Lembo, presidente del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, ed ai professori Paccotti e Porpiglia. Un grazie particolare alla Compagnia di San Paolo che ha finanziato questo intervento: un esempio virtuoso di collaborazione tra il pubblico ed il privato che è ormai consolidato in Piemonte e che intendiamo ulteriormente sviluppare”. “Siamo orgogliosi di ospitare all’interno dell’Azienda il Centro di simulazione medica avanzata che inauguriamo oggi” ha dichiarato il Direttore dell’A.O.U. San Luigi Gonzaga Claudio Baccon “considerato che è Azienda integrata tra Ospedale e Università, l’investimento sul polo didattico non può che essere accolto favorevolmente nell’ottica dello sviluppo dell’Azienda e dell’integrazione tra assistenza e insegnamento, ulteriore esempio di come il lavorare in sinergia possa produrre delle eccellenze”. Il nuovo Centro di simulazione medica avanzata che inauguriamo oggi” ha dichiarato il Presidente della Compagnia di San Paolo Francesco Profumo “rientra nel sostegno consolidato allo sviluppo del sistema universitario - nelle sue tre missioni: ricerca, didattica e contributo allo sviluppo socioeconomico del territorio. L’obiettivo generale definito dalle Convenzioni è la crescita di università innovative, competitive e attrattive. In particolare il nuovo Centro di Simulazione Medica Avanzata del Polo Universitario San Luigi Gonzaga è in linea con uno degli assi fondamentali della nuova Convenzione: promuovere l’innovazione nella didattica per ridurre il mismatch tra competenze curriculari e necessità del mercato del lavoro”. (Rpi)