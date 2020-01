Smog: Lega presenta mozione urgente in Consiglio regionale contro blocco del traffico a Milano

- La Lega ha presentato una mozione urgente al Consiglio regionale della Lombardia contro il blocco del traffico annunciato dal sindaco di Milano Giuseppe Sala per la prossima domenica. "Siamo alle solite, il sindaco Sala pensa di poter decidere per tutti gli altri, senza coordinarsi con nessuno, ma soprattutto attuando misure spot, che non risolvono nulla, ma servono soltanto ad andare sui giornali", commenta Andrea Monti (Lega), vice presidente della Commissione Territorio e primo firmatario di una mozione urgente, presentata oggi al Pirellone. "L'annuncio dello stop totale alla circolazione previsto per domenica 2 – spiega Monti – sommato alle altre misure prese in questi giorni, non soltanto non costituisce la soluzione ad alcun problema, ma serve unicamente ad aumentare i disagi per i cittadini, milanesi e non. Fra l'altro ci chiediamo a cosa serva incentivare i cittadini al cambio dell'autovettura con altri veicoli meno inquinanti, se poi il risultato è quello di bloccare comunque la circolazione. La lotta all'inquinamento è possibile con misure progressive, non con inutili fughe in avanti e provvedimenti anacronistici. Anche perché, stando ai numeri riportati da ISPRA, le emissioni di particolato derivano soprattutto dalla combustione di biomasse e dal riscaldamento e solo per il 12 per cento dai veicoli su strada". "Chiediamo quindi con questa mozione al sindaco Sala di smetterla con le decisioni spot, che nel concreto non servono a nulla e di fare marcia indietro quantomeno per ciò che riguarda il blocco totale previsto per domenica 2 febbraio, consentendo ai veicoli euro 5 e 6 di poter circolare", conclude il consigliere della Lega. (com)