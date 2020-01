Medio Oriente: piano di pace, Netanyahu domani a Mosca per incontrare Putin

- Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, si recherà domani, 29 gennaio, a Mosca, per incontrare il presidente russo Vladimir Putin. Il capo del governo israeliano si trova oggi a Washington, dove il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, annuncerà il cosiddetto "piano di pace del secolo" per il Medio Oriente. Come riferisce l’emittente israeliana “Channel 12”, la visita di Netanyahu a Mosca sarà incentrata sulla richiesta di grazia per la cittadina israeliana Naama Issachar, detenuta in Russia per traffico di stupefacenti. Tuttavia, è più probabile che il tema dell’incontro con Putin sia il piano di pace per il Medio Oriente che Trump svelerà oggi. (segue) (Res)