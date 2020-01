Lombardia: Comazzi (FI), faremo tesoro delle parole di Delpini

- Il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale lombardo, Gianluca Comazzi, al termine della visita a Palazzo Pirelli dell'arcivescovo di Milano Mario Delpini in una nota osserva che "le parole dell’arcivescovo Delpini sono un importante riconoscimento del nostro ruolo al servizio dei cittadini e un invito a fare di più con impegno, dedizione e onestà. Da consigliere regionale ho ascoltato con attenzione il suo discorso, ricco di spunti dei quali tutti noi faremo tesoro”. “L’arcivescovo - prosegue Comazzi - ci ha esortato a concentrare i nostri sforzi nell’immaginare soluzioni regionali per favorire l’inserimento di sempre più persone nel mercato del lavoro: giovani, famiglie, persone in condizioni di fragilità devono essere al centro dei nostri sforzi. Un appello che ciascuno di noi deve raccogliere, in sinergia con le organizzazioni sindacali, gli imprenditori e le associazioni". "Come ha ricordato Delpini - conclude Comazzi - nel corso dei secoli l’'umanesimo lombardo' ha inciso in maniera positiva sul nostro modo di vivere, rappresentando un modello sociale capace di coniugare efficienza e attenzione verso l’altro. Ripartiamo da qui, per far sì che la Lombardia si confermi un modello di buon governo e un luogo in cui tutti i suoi abitanti possano vivere bene”. (com)