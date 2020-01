Nato: Stoltenberg, rimaniamo impegnati in Afghanistan

- La Nato resta impegnata a sostenere l'Afghanistan e a creare le condizioni per la pace. Lo ha scritto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, sul suo profilo Twitter ufficiale. "Buon incontro" con l'inviato speciale degli Usa per la riconciliazione nazionale in Afghanistan, Zalmay Khalilzad. "La Nato rimane impegnata a sostenere l'Afghanistan e a creare le condizioni per la pace", ha scritto Stoltenberg. (Beb)