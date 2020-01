Sud: Tartaglione (Fi), si rischia deserto demografico

- La deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia in Molise, Annaelsa Tartaglione, sottolinea che "i dati Istat sulla differenza di reddito pro capite tra Nord e Sud sono allarmanti. Dal punto di vista generale, un paese a varie velocità territoriali non potrà mai agganciare la ripresa. Da un punto di vista specifico, rischiamo la desertificazione demografica del Mezzogiorno, come dimostra il milione di giovani andati via dal 2000 ad oggi". Anche se i dati si riferiscono al 2018, insiste la deputata in una nota, "le risposte date sin qui dal governo rossogiallo non hanno la giusta prospettiva. Il reddito di cittadinanza non influisce sull'inclusione al lavoro. La tenaglia plastic tax-sugar tax è un veicolo di de-industrializzazione, come dimostra l'annunciato addio della Sibeg da Catania. Una visione fondata sull'impresa e sulla valorizzazione del talento è l'unico punto d'avvio per un percorso nuovo. Dunque detassazioni per chi investe ed assume, università come incubatori per lo sviluppo di nuovi progetti, investimento sulla formazione. Senza dimenticare il tema delle infrastrutture, anche digitali. Non è nel braccio di ferro con le realtà industriali ingaggiato dal governo Conte che si affrontano i nodi sociali". (Com)