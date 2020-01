Balduina: arnesi da scasso nascosti in auto, 4 persone denunciate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro persone denunciate per possesso ingiustificato di arnesi da scasso. Ieri sera, i militari del nucleo operativo della compagnia Roma Trionfale, hanno notato i 4, un cittadino serbo di 47 anni, uno di nazionalità romena di 30 anni, uno dell'ex Yugoslavia di 30 anni e un giovane nomadi di 23 anni, tutti senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, a bordo di un'auto che, con fare sospetto, si aggiravano tra i condomini di via Alberto Cadlolo. Dopo averli fermati e a seguito di una approfondita ispezione, nascosti nel vano ricavato nel paraurti posteriore, sono stati trovati arnesi atti allo scasso e utili per forzare serrature. Quanto rinvenuto è stato sequestrato mentre i quattro sono stati denunciati a piede libero all’autorità giudiziaria. (Rer)